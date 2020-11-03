إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن يتجاوز الصين

2020/11/03 | 19:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الثلاثاء، عن تسجيل 54 حالة وفاة و4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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