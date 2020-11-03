الذهب يوسع مكاسبه لـ17 دولاراً مع هبوط قوي للعملة الأمريكية

2020/11/03 | 19:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عزز سعر الذهب مكاسبه عالمياً لأكثر 17 دولاراً من خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وتحول الأنظار لانتخابات الرئاسة.

وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة التي تنعقد اليوم مع ميل استطلاعات الرأي للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي بنحو 1.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.9 بالمائة أو ما يوازي 17.20 إلى 1909.70 دولار لأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة 1908.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 93.41.

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