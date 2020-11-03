العمل تبين الحد الأدنى لأجر العامل المضمون

2020/11/03 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، توضيحا حول الحد الأدنى لأجر العامل المضمون.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، ان "وزارة العمل رصدت معلومات خاطئة وغير دقيقة تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون".

واضافت الوزارة أنها "تود ان تبين للمواطنين الكرام أنَّ مبلغ 350 ألف دينار هو الحد الأدنى لأجر العامل المضمون وليس الراتب التقاعدي الذي سيخضع لمعادلة وفق التعديل الجديد للقانون، ليصل مقداره إلى ما يضاهي التقاعد الحكومي".

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