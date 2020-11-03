الخنجر: العالم بحاجة الى المزيد من ضبط الخطاب المنفلت

2020/11/03 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قال أمين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر أن العالم بحاجة الى المزيد من ضبط الخطاب المنفلت وتداعياته الخطيرة على التعايش والحوار.



وأشار الخنجر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر “تراجع ماكرون عن تطرفه بحق الإسلام؛ دليل على حاجة العالم الى المزيد من ضبط الخطاب المنفلت وتداعياته الخطيرة على التعايش والحوار”.



[…]

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