محدث..الذهب يوسع مكاسبه لـ17 دولاراً مع هبوط قوي للعملة الأمريكية

2020/11/03 | 19:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عزز سعر الذهب مكاسبه عالمياً لأكثر 17 دولاراً من خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وتحول الأنظار لانتخابات الرئاسة.

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