قانوني يعلق على حريق هيأة الضرائب العامة

2020/11/03 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

علق الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في هيأة الضرائب العامة.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “ابقاء الاموال النقدية في الوزارات أو أماكن العمل خصوصا المبالغ الكبيرة يخالف قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة وقوانين تحصيل الديون والرسوم التي أوجبت إرسالها للمصارف”.

واضاف ان “تلك المخالفات يجب ان تضع ضمن التحقيق بشأن الحريق الذي اندلع صباح اليوم في هيأة الضرائب العامة”.

وكشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حريق هيئة الضرائب وسط العاصمة بغداد، مشيرة الى انقاذ 8 مليارات دينار.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحادث وقع في الطابق الرابع في البناية وهي وتحتوي على الحاسبات”، مشيراً إلى أن “(السيرفرات) مؤمنة ولديهم نسخ احتياطية من الملفات”.



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