الدليمي: مطار الأنبار وصل لنسب إنجاز متقدمة

2020/11/03 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة سلامي

أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، أن مطار المحافظة وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، مشيراً إلى وجود مشاريع كبيرة تخص البنى التحتية.

وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك مشاريع كبيرة تخص البنى التحتية بشكل عام، منها أعادة تأهيل المقرات الحكومية والجسور القديمة، فضلا عن إنشاء جسور جديدة".

وأضاف، أن "مطار محافظة الأنبار مازال العمل مستمراً لإنجازه، حيث وصل لنسبة إنجاز كبيرة تصل لـ 90 %".

وفيما يخص الوضع الأمني، أكد محافظ الأنبار، أن "الوضع الأمني في محافظة الأنبار مستقر".

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