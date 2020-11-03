2020/11/03 | 19:36 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 | 07:28 مساءً | عدد القراءات : 8

إصابة رئيس عربي بفايروس كورونا..



من هو؟

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، رسمياً إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفايروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وكان بيان رسمي أفاد، الثلاثاء الماضي، بدخول الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية، مبيناً أن حالته "لا تستدعي القلق".

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