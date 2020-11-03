لندن ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الدرجة الخطيرة

2020/11/03 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التهديد الإرهابي في المملكة إلى “شديد”.

وحسب “سكاي نيوز” البريطانية، فإن رفع مستوى التهديد يعني أن الهجوم “محتمل للغاية”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجوم الذي وقع ليلة الإثنين في العاصمة النمساوية فيينا، والذي قتل فيه أربعة أشخاص.

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