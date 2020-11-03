وزارة العمل تصدر توضيحاً بشأن الحد الأدنى لأجر العامل المضمون

2020/11/03 | 19:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، توضيحا حول الحد الأدنى لأجر العامل المضمون. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة العمل رصدت معلومات خاطئة وغير دقيقة تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون”. واضافت الوزارة أنها “تود ان تبين للمواطنين الكرام أنَّ …

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