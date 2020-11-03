2020/11/03 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مكتب محافظ اربيل باقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية.وجاء في بيان للمكتب ، انه بعد نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد صباح اليوم الثلاثاء بسبب اصابته بفيروس كورونا وعدم استقرار حالته الصحية.اضاف البيان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل محافظ أربيل إلى الخارج للعلاج بعد تدهور حالته الصحية المركز الخبري الوطني.

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