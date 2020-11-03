الاستثمار النيابية: اتفاقية مصر جاءت بضغوط دولية لحصول الكاظمي على ولاية ثانية

2020/11/03 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت لجنة الاستثمار النيابية، الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يبحث عن ولاية ثانية على حساب المواطنين، فيما كشفت عن وجود ضغط دولي دفع الكاظمي للاتفاق مع مصر وتجاهل الاتفاقية الصينية.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “التوجه نحو الاتفاق مع مصر وتجاهل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين […]

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