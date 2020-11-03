2020/11/03 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلنت شرطة محافظة اربيل ، الثلاثاء، القاء القبض على اربعة اشخاص هاجموا كافتيريا في عينكاوه، فيما كشفت تفاصيل العملية.

وقالت الشرطة في بيان، انه "بعد نشر مقطع فيديو في إحدى القنوات الإعلامية يفيد بأن أربعة أشخاص كانوا يهاجمون كافتيريا في قضاء عينكاوه لليوم التالي، ألقت قوات شرطة أربيل القبض على مشتبه به يدعى لقمان حكمت".

واضافت، انه "في التحقيق قام عدد كبير من قوات شرطة أربيل بتسليم المتهم الثاني، ركان خورشيد، المعروف باسم ريكو خيلاني، إلى قسم الاستخبارات (هه والگرى) في أربيل يوم السبت 31 أكتوبر 2020".

وتابعت، انه "قام بالتحقيق إدارة التحقيقات الجنائية في أربيل وإدارة شرطة عنكاوه في أربيل، بملاحقتهما، ونتيجة لذلك جمعا معلومات تفصيلية عن المشتبه فيهما اللذين بقيا ليتم القبض عليهما ونتيجة للمعلومات تمكنا من الكشف عن موقعهما بالكامل وأعطينا المعلومات لجريمة السليمانية بأن المجرمين كانا نائمين في سيارة كيا سبورتاج في معرض السيارات في منطقه طاسلوجه".

واشارت الى انه "وبحسب معلومات قسم شرطة محافظة أربيل، اعتقلت شرطة السليمانية الجنائية كلا من المشتبه بهم ويدعى ياسين تحسين ومحمود كامران، وقامت قوات شرطة أربيل بنقل المتهمين إلى مدينة أربيل وواجهت المحكمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مهاجمتهم كافتيريا في عينكاوه.. شرطة اربيل تلقي القبض على منفذي الهجوم وتكشف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مهاجمتهم كافتيريا في عينكاوه.. شرطة اربيل تلقي القبض على منفذي الهجوم وتكشف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).