محافظ البنك المركزي يجري زيارة ميدانية لعدد من شركات الصرافة

2020/11/03 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أجرى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية شملتْ عدداً من شركات التوسّط ببيع وشراء العملات الاجنبية بجانبي الكرخ والرصافه في بغداد.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للبنك ، ان " المحافظ اطّلع على سير عمل الشركات وتعاملها مع المستفيدين من المواطنين ،كما أستمع لملاحظات ومقترحات أصحاب الشركات ووعد بدراستها من قبل البنك وتفعيل مخرجاتها بما ينعكس إيجاباً على عمل القطاعين المالي والاقتصادي العراقي".



واضاف ان" هذه الزيارة تأتي حرصاً من البنك للاطلاع المباشر على الواقع الفعلي لعمل هذه الشركات بُغيَة تطوير الخدمات المقدمة من قبلها"./انتهى8

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