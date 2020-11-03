وزير الزراعة: حققنا العديد من الاتفاقيات لتطوير القطاع الزراعي خلال الجولة الاوربية

2020/11/03 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن الجولة الأوربية التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري المرافق له حققت العديد من الاتفاقيات لتطوير القطاع الزراعي.وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه إن "الوزير الخفاجي وقع مع نظيره الفرنسي مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية وتبادل الخبرات والتدريب والتعليم والصحة البيطرية والنباتية، إضافة إلى البحوث الزراعية".ولفت الخفاجي إلى أن "مذكرة التفاهم ركزت على تشجيع الشركات الفرنسية الزراعية والغذائية على الاستثمار في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية والمكننة والآلات الزراعية، فضلاً عن تقنيات الري الحديثة وعمليات حصاد المياه واحتياجاتها من المعدات الفرنسية، كذلك تأهيل الطائرات الزراعية من قبل الشركة الفرنسية (ايرباص) وهي الشركة المصنعة للطائرات الزراعية .وأثمرت المباحثات عن الحصول على 12 مليار دولار لصالح الوزارة من الشركة المصنعة لأجل صيانة وتأهيل هذه الطائرات وجعلها عاملة، إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية في كافة مجالات العمل الزراعي، فضلاً عن مواصلة العمل المشترك في مجال التدريب واكتساب الخبرات المستدامة للتنمية الزراعية بين البلدين".وفي سياق متصل عقد الخفاجي اتفاق تعاون مع الشركات الألمانية في مجال توريد الجرارات والحاصدات وخاصة (كلاس) المقبولة والمجربة لدى الفلاحين والمزارعين العراقيين إضافة إلى دخول الشركات الألمانية للأستثمار في المجال الزراعي وتبادل الخبرات وتصنيع المعدات الزراعية داخل العراق ، بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما شمل التعاون إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، كما التقى الخفاجي نظيره البريطاني وعددا من مدراء الشركات الأستثمارية في لندن ، وتم بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين".وأشار الخفاجي إلى "عمق العلاقة التأريخية بين العراق وبريطانيا وما لها من تأثير إيجابي"، مطالبا بـ"استثمار ذلك من خلال التعاون والمشاركة الفعالة وعلى جميع الأصعدة وخاصة في القطاع الزراعي، فضلاً عن فتح افاق الاستثمار في قطاع الزراعة والدواجن والثروة الحيوانية، إضافة إلى تزويد العراق بالمكننة الحديثة".واكد أن "هناك تعاونا قديما مع الشركات البريطانية المصنعة للمكائن الزراعية وخاصة (ميسي فوركسن)، وأبدى الجانب البريطاني استعداده للتعاون المشترك والأستثمار وتقديم المشورة في قطاع الزراعة، كما تم التباحث مع الجانب البريطاني بشأن الدعم الذي يقدمه للعراق من المبالغ المخصصة لصندوق إعمار العراق بمبلغ (10) مليارات دولار لأجل الاستثمار في الصناعات التحويلية، وكذلك إعمار المناطق المحررة .



وتعد هذه الاتفاقات خطوة مهمة في اتجاه تطوير القطاع الزراعي في العراق"./انتهى9

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