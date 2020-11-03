برنت يرتفع مقتربا من 40 دولارا قبيل الانتخابات الاميركية

2020/11/03 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / واصلت اسعار النفط ارتفاعها بفضل الانتخابات الأميركية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في ظل حالة من التعافي في الأسواق المالية ، لكن المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تكبح تحقيق الخام المزيد من المكاسب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 39.67 دولارا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو ما يعادل 2.1% إلى 37.59 دولارا للبرميل.



وربح الخامان القياسيان نحو 3% يوم الاثنين.وارتفع الخامان القياسيان، اللذان انخفضا بشدة على مدى الأسبوع الفائت، لفترة وجيزة أمس الاثنين بعد أن أجرى وزير النفط الروسي محادثات مع شركات النفط المحلية بشأن تمديد محتمل للقيود على إنتاج النفط في الربع الأول من 2021.وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم / اوبك+/ ، إنتاج النفط منذ أيار لدعم الأسعار وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في آب.ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يوميا في كانون الثاني.وتعقد اوبك اجتماعها القادم الكامل في 30 تشرين الثاني والاول من كانون الاول./انهى8

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