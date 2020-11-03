حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق..أمطار رعدية

2020/11/03 | 19:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد....

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