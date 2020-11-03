وفاة مسؤول مكتب قائد الثورة في العراق بسبب اصابته بكورونا

2020/11/03 | 19:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مسؤول مكتب ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق الشيخ نجف نجفي روحاني اليوم الثلاثاء بسبب اصابته بوباء كورونا في مدينة قم /وسط ايران/....

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