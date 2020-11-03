بعد اصابته بكورونا.. نقل محافظ أربيل إلى الخارج لتلقي العلاج

2020/11/03 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

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ديديحال يميدا ان ار تي

اعلن مكتب محافظ اربيل باقليم كوردستان، الثلاثاء، نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا، مؤكدا على استقرار وضعه الصحي.

وجاء في بيان للمكتب تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (3 تشرين الاول 2020)، انه "نطمئن مواطني وسكان أربيل خصوصا وإقليم كوردستان عموما بأن الدكتور (فرست صوفي) موجود حاليا في خارج البلاد ويرقد في المستشفى وتحت العناية الطبية وصحته مستقرة".

واضاف، انه "بعد نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب اصابته بفيروس كورونا وعدم استقرار حالته الصحية، قامت بعض الصفحات المضللة واشخاص لا يتمتعون بالمسؤولية من الذين لا علم له بالحالة الصحية للمحافظ بنشر بعض الاخبار والمعلومات بشأنه".



واوضح البيان، ان "جميع تلك المعلومات والاخبار التي تناولت صحته هنا وهناك بعيدة عن الصحة وليست سوى نشرا للتضليل وتشويها للحقائق ولا شيء آخر"، حسب تعبير البيان.

وكان مصدر في مكتب محافظ اربيل قد اكد في وقت سابق نقل المحافظ فرست صوفي الى تركيا بطائرة خاصة بعد تدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا.

ا.ح

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