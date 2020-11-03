ملال طلال : اتفاق شنكال سينفذ حرفياً

2020/11/03 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اكد “احمد ملا طلال” المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” ان اتفاق بغداد و اربيل حول شنكال سينفذ حرفياً و ان الحكومة قد اخطت عدد من الخطوات باتجاه تنفيذه و ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.واشار، الى ان “رأس الرمح في حماية المنطقة سيكون أهالي القضاء وسيعود الاستقرار الى …

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