ضبط مادة البطاطا الممنوعة من الاستيراد في منفذ الشيب

2020/11/03 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان عجلة محملة بمادة البطاطا والتي يمنع استيرادها دعماً للمزارع والمنتج المحلي ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات، وكذلك تعتبر من المنتجات المشمولة بمنع دخولها إلى البلاد والمثبتة في الروزنامة الزراعية.

تمت عملية الضبط داخل الحرم الكمركي وشكلت لجنة للاتلاف من الجهات ذات العلاقة ووفق محضر أصولي أعد لهذا الغرض.

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