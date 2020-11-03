2020/11/03 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد الى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء ونقل مشروع كاميرات المراقبة من محافظة بغداد الى الداخلية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء ونقل مشروع كاميرات المراقبة من محافظة بغداد الى الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).