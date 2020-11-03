عاملان سببّا تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء الذهب بالعراق (فيديو)

2020/11/03 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراكم المسببات للازمة المالية في العراق، مثل انتشار فيروس كورونا، وأزمة الرواتب، وارتفاع اسعار الذهب، أثرت على سوق الذهب بتراجع المبيعات والطلب، مما دفع البعض لمغادرة المهنة.

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