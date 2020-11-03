قانوني يعلق على حريق هيأة الضرائب العامة

2020/11/03 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]علق الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في هيأة الضرائب العامة.

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