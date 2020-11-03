2020/11/03 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- ذكرت شبكة “سي.



إن.



إن” الإخبارية الأمريكية، أنه لليوم الخامس على التوالي، نقلت هيئة البريد الأمريكية، عددا أقل من بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد في ولايات الحسم مقارنة باليوم السابق، وفقًا لملفات المحكمة الجديدة.



وشهدت 5 ولايات عملية نقل بطيئة لبطاقات الاقتراع بالبريد الإلكتروني، وهي “ميشيجان، وويسكونسن، وجورجيا، نيوهامشير، ومين”.



وأشارت “CNN”، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كارثة خطيرة تهدد الانتخابات الأمريكية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة خطيرة تهدد الانتخابات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة خطيرة تهدد الانتخابات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).