2020/11/03 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سلطت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على التصويت في الانتخابات الأمريكية، في ولاية نيو هامبشير الأمريكية، حيث أعلنت مدينة ديكسفيل نوتش، عن نتائج التصويت فيها لتكون أول مدينة تعلن عن نتائج الانتخابات في البلاد.



وحصل المرشح الديمقراطى جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة التي تم الإدلاء بها اليوم الثلاثاء في انتخابات الرئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت ..



من الفائز؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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