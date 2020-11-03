الأردن يتجاوز الصين بإجمالي إصابات كورونا

2020/11/03 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تجاوز الأردن، الثلاثاء، الصين بإجمالي عدد إصاباته المسجلة بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ 86576 حالة، فيما سجلت الصين حسب آخر إحصائية 86 ألفا و21 حالة.

ووفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، اليوم، (3 تشرين الثاني 2020)، انه تم تسجيل 54 حالة وفاة و4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 86576 حالة. وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 215 حالة، فيما غادرت 135 حالة بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 1565 حالة، منهم 374 حالة على أسرة العناية المركزة.

وبينت الوزارة أنه تم إجراء 20887 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1934688 فحصا.

وكانت الصين، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 86 ألفا و21 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

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