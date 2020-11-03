ضبط مادة البطاطا الممنوعة من الاستيراد في منفذ الشيب الحدودي

2020/11/03 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مادة البطاطا الممنوعة من الاستيراد دعما وحفاظاً على المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان، ضبطت عجلة محملة بمادة البطاطا والتي يمنع استيرادها دعماً للمزارع والمنتج المحلي ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات، وكذلك تعتبر من المنتجات المشمولة بمنع دخولها إلى البلاد والمثبتة في الروزنامة الزراعية”.

واضافت، انه “تمت عملية الضبط داخل الحرم الكمركي وشكلت لجنة للاتلاف من الجهات ذات العلاقة ووفق محضر أصولي أعد لهذا الغرض”.

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