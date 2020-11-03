2020/11/03 | 20:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة ميسان: الخطة الوزارية اوقعت حيفا بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة ميسان: الخطة الوزارية اوقعت حيفا بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).