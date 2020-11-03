2020/11/03 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الثلاثاء، ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة.

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الأمن في البلاد، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والدولة، وتعزيز الجهد الأمني في جميع مناطق العراق".

كما ناقش الأعرجي مع الأسدي، بحسب البيان، "ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة، فضلا عن الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية".وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "المهنية في أداء الأجهزة الأمنية تعزز من ثقة المواطن بتلك الأجهزة وتعطي انطباعا ايجابياً للجميع".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي والأسدي يبحثان ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي والأسدي يبحثان ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).