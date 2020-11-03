محافظة ميسان تكشف نسب المحاصيل بخطتها الزراعية للموسم الشتوي

2020/11/03 | 20:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية الزراعة في ميسان، اليوم الثلاثاء، اكمال خطتها للموسم الشتوي.

وذكر مدير زراعة ميسان محمد جبار، أن “الخطة الشتوية المقرة بالاجتماع الخاص بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية أوقعت ظلما على مزارعي محافظة ميسان”، مشيرا إلى أن “المساحات المقرة للموسم الشتوي 2020 – 2021 أقل بكثير من المساحات المقترحة من قبلنا وبنسبة 33 % لمحصول للحنطة و56 % للشعير و74 % للمحاصيل الآخرى.

وأكد أن “الخطة المقررة للموسم الشتوي القادم أقل من الخطة الشتوية المقرة والمنفذة في العام الماضي وبنسبة 5 % لمساحات الحنطة و 54 % لمساحات الشعير و بنسبة 65 % لمساحات المحاصيل الأخرى”، مبينا أن الخطة تتضمن 351 ألف دونم لمحصول الحنطة و68 ألف دونم للشعير”.

وأضاف جبار أن “هنالك مساحات واسعة تسقى عن طريق الأنهار الخارجية وكذلك الآبار وهذه المساحات لا تؤثر على الحصة المائية لنهر دجلة”.

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