وفاة مسؤول مكتب ممثل السيد الخامنئي في العراق بكورونا

2020/11/03 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي مسؤول مكتب ممثل قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي في العراق الشيخ {نجف نجفي روحاني} اليوم الثلاثاء بسبب اصابته بوباء كورونا في مدينة قم وسط ايران.

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