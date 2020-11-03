إنجاز أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية استثمارية في محافظة النجف

2020/11/03 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، إنجاز أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية استثمارية في المحافظة، فيما أشار إلى أن المحافظة تشهد إنجازاً كبيراً في المشاريع الاستثمارية السكنية كافة.



وقال الياسري في تصريحات للوكالة الرسمية تابعها "ناس" (3 تشرين الثاني 2020)، إن "محافظة النجف تشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الاستثمارية السكنية، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية، ما يقارب 30 مجمعا استثماريا، يتواجد فيه 25 ألف وحدة سكنية، وصلت أغلبها إلى مراحل متقدمة لتسلم قريبا إلى المستفيدين".

وأضاف، أن "المشاريع السكنية الاستثمارية هي إحدى توجهات الحكومة المحلية للقضاء على أزمة السكن والتوسع العمراني لمحافظة النجف بشكل يليق بمكانة المدينة المقدسة"، لافتا إلى ان "الدوائر الخدمية تعاونت مع المستثمر من خلال إيصال خدمات البنى التحتية إلى تلك المشاريع، من كهرباء وماء وشبكات صرف صحي".

وأشار إلى أن "ثمانية آلاف وحدة سكنية حديثة قد سلمت بالفعل إلى المواطنين"، مؤكداً أن "العمل ما زال مستمرا لإكمال تلك المشاريع على وفق المدد الزمنية المحددة".

من جانبه لفت رئيس هيئة الاستثمار في النجف، ضرغام كيكو، إلى أنه "تم إنجاز إكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في المشاريع السكنية الاستثمارية"، مشيراً إلى أنه "من المؤمل إنجاز أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية نهاية العام الحالي، وفي العام المقبل إنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية".

واوضح أن "المحافظة لديها خطط متكاملة لإنجاز مجمعات سكنية تنافسية تلائم البيئة العراقية وبأسعار مقبولة، فيما توجد هنالك خطط لإنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة تلبي حاجة ذوي الدخل المحدود في العيش بوحدات سكنية ملائمة بأقساط طويلة الأمد".

وفي السياق ذاته، طالب عدد من المستثمرين للمجمعات السكنية، الحكومة المحلية بـ"إكمال الخط المطري الناقل للمجمعات، لتلافي تراكم مياه الأمطار داخلها وغرقها، بالإضافة إلى زيادة خطوط نقل الطاقة إلى تلك المجمعات لأنها ستحتوي على وحدات سكنية بأعداد هائلة وتحتاج إلى استقرار في منظومة الكهرباء".

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