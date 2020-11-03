ترمب يتوقع “فوزا رائعا” له ويقول إنه يحظى بدعم شعبي هائل

2020/11/03 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، تحقيقه نتائج جيدة في فلوريدا، حيث حظى بدعم الأميركيين من أصول إفريقية.

ترمب أعرب عن أمله بالفوز في السباق الرئاسي بعد فوزه بولايات رئيسة من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا، وأضاف ان مناظراته الانتخابية حققت تقدمًا كبيرًا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي سيحقق الفوز في عملية الاقتراع.

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