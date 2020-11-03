محدث.. قطاع البنوك يقود مكاسب الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

2020/11/03 | 20:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب الانتخابات الأمريكية.

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