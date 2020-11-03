العراق ينفي توقيع اتفاق

2020/11/03 | 20:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقية أحمد ملا طلال، توقيع الحكومة اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار.وأشار إلى أن توقيع بروتكولات تفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية، حيث إن الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد، …

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