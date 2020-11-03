2020/11/03 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) يفتقد فريق الكهرباء جهود إثنين من لاعبيه المميزين، أمام الميناء، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.



وقال خيام الخزرجي، المنسق الإعلامي لنادي الكهرباء، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيفتقد للثنائي علاء محيسن، وخلدون عزيز، وذلك بسبب الإصابة.



ويعد محيسن وعزيز من الركائز المهمة لفريق الكهرباء في النسخة الحالية من الدوري العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



الكهرباء يفتقد إثنين من نجومه أمام الميناء وكالة الصحافة المستقلة.

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