قطاع البنوك يقود مكاسب الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

2020/11/03 | 20:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق -بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب الانتخابات الأمريكية.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك بنحو 4.5 بالمائة لتقود مكاسب الأسهم الأوروبية.

وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاع الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية وسط ترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تقدم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب.

وأدلى أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 2.3 بالمائة إلى 356.01 نقطة، كما صعد “فوتسي” البريطاني بنسبة مماثلة إلى 5786.7 نقطة.

كما ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 2.5 بالمائة إلى 12088.9 نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنحو 2.4 بالمائة إلى 4805.6 نقطة.

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