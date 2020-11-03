إصابة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا

2020/11/03 | 20:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد – 19 المستجد”.وأضاف البيان أن الطاقم الطبي، يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب …

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