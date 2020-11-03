اقليم كردستان يعلن تسجيل 1235 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/03 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1235 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان : إنها أجرت 7000 فحص جديد ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات الكلية 666937 فحصاً.



وتوزعت الإصابات الجديدة على أربيل بـ453، والسليمانية 210، ودهوك 473، وحلبجة 40، وكرميان 42، ورابرين 17.



كما تماثل 6436 مصاباً للشفاء بينهم 5968 حالة تعافت في السليمانية خلال شهر، إلى جانب تسجيل 23 حالة وفاة ، في أربيل 7، السليمانية 6، دهوك 2، حلبجة 2، رابرين 2، گرمیان 4.وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 79451 حالة منها 50294 حالة تماثلت للشفاء و2532 وفاة، ويتلقى 26625 مصاباً العلاج في المستشفيات./انتهى9

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