رفع مستوى التهديد الارهابي في بريطانيا الى

2020/11/03 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الارهابي في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، الى الدرجة الخطيرة.وقرر المركز المشترك لتحليل الارهاب بالحكومة البريطانية رفع مستوى التهديد إلى "الخطير" على خلفية الهجوم الذي وقع مساء امس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا والعمليات التي شهدتها مؤخرا فرنسا.ويعتبر مستوى التهديد "الخطير" ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا ، ما يعني ان احتمال وقوع هجمات ارهابية يقدر حاليا كـ"مرجح جدا".وتم خفض مستوى التهديد الارهابي من الدرجة "الخطيرة" إلى "الملموسة" في تشرين الثاني 2019 على خلفية مقتل زعيم تنظيم "داعش"، ابو بكر البغدادي.واعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، ان فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة./انتهى9

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