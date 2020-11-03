نائبة تتساءل بشأن بناء مفاعل نووي : كيف تتمكن حكومة عاجزة عن تصريف مياه المجاري من التخلص من النفايات المشعة

2020/11/03 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حذرت النائبة عن كتلة / صادقون/ اكتفاءالحسناوي من تداعيات بناء المفاعل النووي في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة.وقالت النائبة مخاطبة رئيس الوزراء : " المفاعلات النووية الجديدة التي ترومون بناءها قرار خطير في ظل انهيار اقتصادي تام"، متسائلةً من يقف خلف ذلك ؟؟ ولمصلحة من؟؟.واشارت الحسناوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه الى انه :" في الوقت الذي تستجدي فيه الحكومة رواتب الموظفين من القروض الداخلية والخارجية ، كيف يتم انشاء تلك المفاعلات والعراق لايملك البنى التحتية والمكان الملائم وتدريب الخبراء ".واوضحت :" ن الحكومة عاجزة عن تصريف المياه الثقيلة في المجاري العادية ، فكيف تتخلص من النفايات المشعة التي تنتج من المفاعلات النووية ".واكدت الحسناوي :" ان الاجدر بالحكومة ان تحاول العمل بشكل جدي بما الزمت نفسها به في برنامجها الحكومي بخصوص مواجهة جائحة كورونا من حيث العمل على توفير العلاجات التي يحتاجها المصابون وسد النقص الحاصل فيها".وحذرت الحكومة وهيئة المصادر المشعة من الاستمرار بتنفيذ هذا العمل / التآمري / على العراق كونه يلحق الضرر الجسيم وله عواقب وخيمة./انتهى9

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