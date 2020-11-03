نقل محافظ مصاب بكورونا الى الخارج ورد رسمي على أنباء وفاته

2020/11/03 | 20:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن مكتب محافظ أربيل باقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا، نافيا ما اسماها بالاخبار المضللة التي نشرت بشأنه.

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