نائبة تحذر من تداعيات وعواقب وخيمة في حال بناء مفاعل نووي

2020/11/03 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت النائبة عن كتلة الصادقون إكتفاءالحسناوي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات بناء المفاعل النووي في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة، مبينة ان الحكومة عاجزة عن تصريف المياه الثقيلة في المجاري العادية فكيف تتخلص من النفايات المشعة التي تنتج من المفاعلات النووية.

وقالت النائبة في تصريح صحفي مخاطبة رئيس الوزراء، “المفاعلات النووية الجديدة التي ترومون بناءها قرار خطير في ظل انهيار اقتصادي تام “، متسائلةً “من يقف خلف ذلك ولمصلحة من؟“.

واضافت الحسناوي، “في الوقت الذي تستجدي فيه الحكومة رواتب الموظفين من القروض الداخلية والخارجية، كيف يتم انشاء تلك المفاعلات والعراق لايملك البنى التحتية والمكان الملائم وتدريب الخبراء “، مبينة أن “الحكومة عاجزة عن تصريف المياه الثقيلة في المجاري العادية فكيف تتخلص من النفايات المشعة التي تنتج من المفاعلات النووية”.

واكدت، ان “الأجدر بالحكومة أن تحاول العمل بشكل جدي بما ألزمت به نفسها ببرنامجها الحكومي بخصوص مواجهة جائحة كورونا من حيث العمل على توفير العلاجات التي يحتاجها المصابون وسد النقص الحاصل فيها”، محذرة الحكومة وهيئة المصادر المشعة من “الاستمرار بتنفيذ هذا العمل التآمري على العراق كونه يلحق الضرر الجسيم وله عواقب وخيمة“.

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