الاستخبارات العسكرية تعثر على مخبأ للعبوات الناسفة في كركوك

2020/11/03 | 20:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن تمكن مفارز الاستخبارات العسكرية من العثور على مخبأ للعبوات الناسفة في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “من ضمن مهامها في البحث والتفتيش عن اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٤٥ في المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك من الوصول الى مخبأ يضم عبوات ناسفة قرب قرية غيدة التابعة لقضاء داقوق بكركوك”.

واضاف ان “المفارز ضبطت بداخل المخبأ ٤٨ عبوة على شكل جلكان سعة ١٠ لتر، و٤٨ مسطرة تفجير وهي من مخلفات داعش الارهابية، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا”.



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