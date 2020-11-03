الكروي: قانون الاقتراض سيطرح للنقاس الاسبوع القادم وتمريره يحتاج الى تعديل جوهري

2020/11/03 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، بان قانون الاقتراض سيطرح على طاولة مجلس النواب الاسبوع القادم.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” بعد تاكيد الحكومة بان دفع الرواتب للموظفين يحتاج الى تمرير قانون الاقتراض لسد الفجوة المالية بسبب محدودية الايرادات سواء من النفط او بقية الايرادات الداخلية لذا فان قانون الاقتراض سيطرح على طاولة النقاش في مجلس النواب الاسبوع القادم”.

واضاف الكروي،ان” هناك توافق اولي لتمريره ولكن بعد اجراء تعديل جوهري في مبلغ الاقتراض لتفادي انهاك الاقتصاد الوطني بالمزيد من الديون والتي تترتب عليها فوائد مالية ليست قليلة لافتا الى ان تمريره جاء من اجل ضمان دفع الرواتب لملايين الموظفين خاصة وان اغلبهم يعتمد بشكل مباشر عليها في تمشية حياتهم اليومية وتسديد المتطلبات اليومية لعوائلهم”.انتهى 25 ف

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