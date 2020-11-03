2020/11/03 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافسة حادة والأجواء ملبّدة من سيحكم العالم غداً؟ واشنطن – مرسي ابو طوق انتزع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الكرة في اللحظة الاخيرة من يد منافسه الديمقراطي جو بايدن في اربع ولايات رئيسية هي فلوريدا وبنسلفانيا وتكساس وميشغان.حيث اظهرت نتائج شبه نهائية، نهاية التصويت بالبريد، فوزا حاسما لترامب.وسيستيقظ العالم بعد ساعات على ولاية ثانية […]

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