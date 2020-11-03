2020/11/03 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه حكومي بشأن المتقاعدين في ظل غليان الشارع من تأخر الرواتب معلمو العراق يهدّدون بالتصعيد : قادرون على إنتزاع الحقوق فلا تختبروا صبرنا بغداد – قصي منذر يدفع الخلاف بين الحكومة والبرلمان، بشأن الرواتب، نحو تعميق الأزمة بين السلطتين، بعد تشدد مجلس النواب وعدم قبوله تمرير السقف الذي تطلبه الحكومة للقرض ، الامر الذي تسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه حكومي بشأن المتقاعدين في ظل غليان الشارع من تأخر الرواتب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه حكومي بشأن المتقاعدين في ظل غليان الشارع من تأخر الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).