كورونا : تسجيل 3595 إصابة جديدة بالفايروس


كورونا : تسجيل 3595 إصابة جديدة بالفايروس
2020/11/03 | 20:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كورونا : تسجيل 3595 إصابة جديدة بالفايروس بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 3595  إصابة جديدة بفايروس كورونا وتماثل 2979  حالة للشفاء ضمن احصائية الموقف الوبائي ليوم امس الثلاثاء .

واشار الموقف الذي اطلعت  عليه (الزمان) امس الى انه (تم تسجيل 51  حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات كورونا  خلال الساعات الماضية ، ورصد […]

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