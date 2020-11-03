2020/11/03 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : تسجيل 3595 إصابة جديدة بالفايروس بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 3595 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتماثل 2979 حالة للشفاء ضمن احصائية الموقف الوبائي ليوم امس الثلاثاء .واشار الموقف الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى انه (تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات كورونا خلال الساعات الماضية ، ورصد […]

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