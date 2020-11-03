الأعرجي والأسدي يبحثان ملف مكافحة الجريمة المنظمة

2020/11/03 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة.

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي”مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الأمن في البلاد، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والدولة، وتعزيز الجهد الأمني في جميع مناطق العراق”.

واضاف البيان، “كما ناقش اللقاء ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة، فضلا عن الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية”.

وأكد الأعرجي، أن “المهنية في أداء الأجهزة الأمنية تعزز من ثقة المواطن بتلك الأجهزة وتعطي انطباعا ايجابياً للجميع”.

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